بالريشة والدموع.. رسامو الكاريكاتير العالميون ينعون ضحايا مذبحة نيوزلندا

تضامن أشهر رسامي الكاريكاتير حول العالم ليعبروا عن إدانتهم للهجوم الإرهابي المأساوي الذي أفجع العالم، صباح أمس الجمعة، بمدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، وأسفر عن مقتل 50 شخصا وإصابة العشرات.



ونشر الرسام الكوستاريكي الشهير، آركايدو إسكيفال، كاريكاتير يصور فيه علم نيوزلندا وهو يذرف دموعًا على ضحايا هجوم إطلاق النار، بينما نشر الفنان الهندي ساتيش أشاريا، كاريكاتير لكوكب الأرض وهو يبكي بالدموع.



أما الرسام الكاريكاتيري الأردني الشهير، عماد حجاج، فنشر عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، كاريكاتير يظهر شخصًا يرتدي الزي الرسمي لجماعة "كو كلوكس كلان" العنصرية المتطرفة، والتي برزت بعد الحرب الأهلية بالولايات المتحدة، ويمسك رشاشًا شبيه بالذي استخدمه منفذ الهجوم، برينتوت تارانت، ومكتوب عليه كلمة "كراهية" بينما تطير من حوله تعبيرات "فيسبوك" الشهيرة، وذلك في إشارة إلى غياب دور مواقع التواصل الاجتماعي.



واعتقلت السلطات النيوزيلندية 3 رجال وامرأة على خلفية الهجوم على مسجدين في كرايست تشيرتش بنيوزيلندا، فيما يعتقد أن تارانت، البالغ من العمر 28 عاما، من المعادين للمهاجرين، حيث عبر في حسابه على تويتر، عن غضبه من "الغزاة المسلمين" الذين يحتلون الأراضي الأوروبية.