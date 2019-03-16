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أخبار العالم

هكذا رحب أحد ضحايا مذبحة نيوزيلندا بالسفاح عند دخوله المسجد.. فيديو

السبت 16/مارس/2019 - 01:03 ص
من موقع المذبحة
من موقع المذبحة
أحمد قاسم
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم مجتزئ من الفيديو المروع الذي نشره سفاح نيوزيلندا برينتون تارانت وهو يرتكب مذبحة المسجدين صباح أمس.

ويظهر في مقطع الفيديو، ترحيب أحد المصلين بالقاتل لحظة دخوله مسجد "النور" في مدينة كرايست تشيرتش، وبادر الضحية قائلا باللغة الإنجليزية "مرحبًا يا أخي" لكن المسلح الإرهابي رد بإطلاق النار عليه فأرداه قتيلا.

وسرعان ما انتشر هاشتاج #HelloBrother على موقع "تويتر" حيث تصدر قائمة التغريدات الأكثر تداولًا في العالم حيث استخدمه مدونون للتعبير عن ردود أفعالهم الغاضبة والحزينة، بقصائد ورسوم وعبارات مؤثرة.

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هكذا رحب أحد ضحايا مذبحة نيوزيلندا بالسفاح عند دخوله المسجد.. فيديو

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