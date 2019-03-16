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أخبار العالم

تركيا تحقق في زيارة المشتبه به في حادث نيوزيلندا للبلاد عدة مرات

السبت 16/مارس/2019 - 04:01 ص
الإرهابي برينتون
الإرهابي برينتون هاريسون والإشارة العنصرية
أ ش أ
أعلن مسؤولون أتراك أمس الجمعة بدء التحقيق في زيارة المشتبه به في الهجوم على المصلين في مسجدي مدينة "كرايست شيرش" شرقي نيوزيلندا لتركيا عدة مرات.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم عن مسؤول تركي، لم يتم الإفصاح عن اسمه، قوله إن المشتبه به في هجوم نيوزيلندا "زار تركيا عدة مرات وأقام فيها لفترة طويلة".

وأضافت الهيئة أن مسؤولين أتراك يعتقدون أن المشتبه به سافر إلى دول أخرى في أوروبا، آسيا، وأفريقيا، ونقوم بالتحقيق في تحركات المشتبه به واتصالاته في تلك الدول.
يُشار إلى أن 50 شخصًا قتلوا وجُرح 20 آخرين على الأقل في هجومين استهدفا اليوم مصلين بمسجدين في مدينة "كرايست شيرش" في نيوزيلندا.

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