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محافظات

قومي الشرقية ينظم احتفالية المرأة المصرية أصل الحكاية

السبت 16/مارس/2019 - 10:31 ص
صدى البلد
محمد الطحاوي
أكدت الدكتور "عايدة عطية" مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية انه سوف يتم اقامة احتفالية بيوم المرأة المصرية تحت شعار "المرأة المصرية أصل الحكاية" اليوم، السبت، الموافق 16 /3 /2019 بمكتبة مصر العامة بمدينة الزقازيق تحت رعاية وبحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

وأضافت "عطية" أنه من المقرر تكريم عدد من السيدات والأمهات الناجحات على مستوى محافظة الشرقية، تقديرا من المجلس على دورهم الناجح.

ومن جانبه، أكد الدكتور "ممدوح غراب" محافظ الشرقية ان المرأة شريك أساسي في المجتمع وتلعب دورا هاما وحيويا في تربية النشء والأجيال مشيدا بالدور الذي يقومون به من خلال تربية جيل قادر علي بناء الأوطان.

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