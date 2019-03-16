جوجل تعتزم تطوير هاتف ذكي قابل للطي

كشف طلب جديد لتسجيل براءات الاختراع عن اعتزام شركة (جوجل) الأمريكية، عملاق محركات البحث على الإنترنت، تطوير هاتف ذكي قابل للطي.





ووفقا للطلب الذي قدمته الشركة للمنظمة الدولية للملكية الفكرية، والذي رصده موقع (باتنتلي موبايل) المعني بأخبار براءات الاختراع المتعلقة بتقنيات الهواتف الذكية، فإن هاتف (جوجل) القابل للطي يبدو مشابها إلى حد كبير مع هاتف (موتورولا) القابل للطي رأسيا.





ومن المتوقع أن يحتوي الهاتف الجديد على شاشة عرض عضوية بتقنية (أوليد). ووفقا للطلب، فإن الهاتف، سيكون قابلا للطي من جانب واحد، فيما لم يكشف كثيرا عن الهاتف بخلاف تصميمه الأساسي.





وكانت (جوجل) قد أعلنت أن إصدارة نظامها التشغيلي القادم (أندرويد كيو) ستكون جاهزة للعمل مع بعض من الهواتف القابلة للطي التي ستطرح بالأسواق في وقت لاحق من العام الجاري. وأطلقت الشركة بالفعل الإصدار التجريبي الأول من منصة (أندرويد كيو) التي ستمكن المطورين من اختبار تطبيقاتهم للعمل على شاشات الأجهزة المحمولة التي تدعم نوافذ عرض متعددة للتطبيقات.



