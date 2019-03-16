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حوادث

تحرير 15 بلاغ حرائق ووقاية من المفرقعات في حملة بالغربية

السبت 16/مارس/2019 - 12:04 م
سيارة إطفاء
سيارة إطفاء
أحمد على
تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم، من تحرير 15 بلاغ حرائق ووقاية من المفرقعات ووقاية من الحرائق لتأمين المواطنين، وذلك في إطار خطة مديرية الأمن لمواجهة الخارجين على القانون وإحكام التواجد الشرطي وردع المخالفين على مستوى قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفر الزيات والسنطة وغيرها.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من اللواء إيهاب عبد الحميد مدير إدارة الحماية المدنية بورود 5 بلاغات حرائق متنوعة، و8 مخالفات فى مجال الوقاية من أخطار الحريق، وبلاغ مفرقعات عبارة عن "سيارة متروكة"، وبلاغ إنقاذ برى "حادث تصادم".

وتحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المشار إليها.

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