جامعة حلوان تطلق حملة للتوعية بأخطار الإدمان تمهيدا لإجراء تحليل للعاملين

تبدأ جامعة حلوان في تنظيم حملات توعوية عن أخطار الإدمان تمهيدا لإجراء تحليل المخدرات للعاملين بالجهاز الإداري بالجامعة بجميع الكليات والإدارات المختلفة، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لإجراء تحليل المخدرات للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة.





وأكد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن جامعة حلوان ستتخذ جميع الإجراءات الصارمة نحو من يثبت ضده التعاطي، مشيرًا إلى أن كليات الجامعة قد بدأت بالفعل بتنظيم العديد من الندوات التثقيفية والحملات بمختلف كلياتها لتوعية الطلاب والعاملين بمخاطر الإدمان على المجتمع.



