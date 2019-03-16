هاميلتون أول المنطلقين في سباق أستراليا

عزّز البريطاني لويس هاميلتون حامل لقب بطولة العالم لسباقات "فورميولا وان" من الرقم القياسي المُسجل باسمه بانطلاقه للمرة الثامنة من مركز أول المنطلقين في سباق جائزة استراليا والسادسة تواليا متفوقاً على فالتيري بوتاس زميله في فريق مرسيدس الذي هيمن على الصف الأول.





وعانى هاميلتون من مشكلة في المكابح خلال الحصة الأخيرة المثيرة من التجارب التأهيلية على حلبة البرت بارك لكنه تفوق على زميله الفنلندي بعد ان قطع لفة قياسية بزمن بلغ دقيقة واحدة و20.486 ثانية على الحلبة الواقعة على جانب بحيرة.





وترك انتزاع مرسيدس لأول مركزين المنافس فيراري وبقية الفرق في حالة ذهول حيث تراجع سيباستيان فيتيل المنافس الرئيسي لهاميلتون، والذي سينطلق من المركز الثالث، بفارق اكثر من سبعة أعشار من الثانية عن بطل العالم خمس مرات.





وقال هاميلتون (34 عامًا) بعد أن عزّز سجّل انطلاقه من المركز الاول الى 84 مرة إجمالاً في ظل أجواء دافئة ومشمسة في ملبورن ”حسنا.. لقد حسمتها رغم أن الأمور كانت متقاربة.





”بعد انتهاء التجارب التي تسبق الموسم والتي أقيمت في الشتاء، لم يكن لدينا فكرة أين سنكون.. كنا نأمل أن نكون حيث نحن الآن.. قام فالتيري بعمل استثنائي وكان على مقربة“.





وعادل البريطاني هاميلتون ما حققه ايرتون سينا ومايكل شوماخر على صعيد العدد القياسي لمرات الانطلاق من المركز الأول على حلبة واحدة.. وانطلق سينا من مركز أول المنطلقين ثماني مرات في ايمولا بينما هيمن شوماخر على الانطلاق على حلبة سوزوكا.





وفصل بين سيباستيان فيتيل، الساعي لفوزه الثالث على التوالي على حلبة البرت بارك، وبين زميله الجديد شارل لوكلير الذي حلّ خامسًا منافسها ماكس فرستابن سائق رد بول الذي جاء في المركز الرابع.



