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أخبار العالم

استقالة مسئولين كبيرين بشركة فيسبوك بعد أضخم عطل في تاريخها

السبت 16/مارس/2019 - 04:51 م
شعار فيسبوك
شعار فيسبوك
أحمد محرم
نقلت قناة "روسيا اليوم" عن شركة فيسبوك إعلانها تنحي رئيس قسم المنتجات فيها، كريس كوكس، ورئيس منصة واتس آب، كريس دانيلز.. ولم تعلن الشركة عن أسباب تنحيهما.

وباشر الأول عمله في شركة فيسبوك، عام 2005، فيما تولى الثاني منصبه قبل عام فقط.

ويعتبر كوكس، من المقربين من مؤسس شركة فيسبوك، مارك زوكربيرج، وباشر عمله في الشركة، مهندس برمجيات، ثم تولى عدة مناصب قيادية فيها، بما في ذلك قسم الموارد البشرية. ولم تعلن الشركة بعد، من سيخلف كوكس بعد مغادرته للشركة.

وجاءت هذه التغيرات في الشركة، بعد فترة قصيرة من إعلان زوكربيرج، عن خطة لهيكلة الشركة.

وقبل أيام واجهت الشركة، في منصات فيسبوك وواتس اب وإنستجرام، أسوأ عطل تقني في تاريخها، استمر 14 ساعة، وعزت ذلك إلى خلل حدث في أحد الخوادم.

وأصدرت شركة "فيسبوك" مساء الأربعاء بيانا نفت فيه تعرضها لقرصنة كما ادعى البعض، مؤكدة أنها تعمل لإزالة الخلل.

واعتذرت الشركة لعملاء ومستخدمي الموقع، عن العطل المفاجئ الذي حل بالموقع، والتطبيقات التابعة له.

وقالت "فيسبوك" عبر حسابها على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر": "نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون حالياً مشكلة في الوصول إلى التطبيق".

وأوضح البيان أن الشركة تعمل لحل المشكلة وإزالة الخلل في أسرع وقت ممكن.

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