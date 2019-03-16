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تعليم

ملتقى التعليم من أجل التوظيف يوفر 100 فرصة عمل لطلاب جامعة سوهاج

السبت 16/مارس/2019 - 06:28 م
صدى البلد
خالد رياض
نظمت اليوم أسرة بداية بكلية العلوم جامعة سوهاج ملتقى طلابيا تحت شعار " التعليم من أجل التوظيف"، وذلك بهدف توفير ١٠٠ فرصة عمل في شركات تكنولوجيا الاتصالات.

إضافة إلى التدريب على اللغة وكتابة السيرة الذاتية واجتياز المقابلة الشخصية، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة.

وقال عزيز أن دور الجامعة غير محصور في العملية التعليمية بل يتسع ليشمل تدريب وتأهيل الشباب ورفع مهاراتهم حتى درجة المنافسة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن لقاء اليوم شارك فيه وفد من ممثلي الشركات المتخصصة في مجال الاتصالات لتقديم ١٠٠ فرصة عمل لشباب الجامعة والخريجين بالمحافظة والمحافظات المجاورة.

ومن جانبه قال أحمد أبوضيف رائد الأسرة أن هذه الفعالية تعد الثانية في مجال التدريب والتوظيف التي تقدمها أسرة بداية، موضحًا أن جميع فعاليات الأسرة تركز على ربط الطلاب والخربجين بسوق العمل.

وقالت مارينا لطفي مقررة الأسرة أن الملتقى تناول مناقشة ٤ محاور أساسية وهي اللغة وتطويرها كأساس في التقدم للوظيفة، توفير ١٠٠ فرصة عمل كمنحة للحضور، التدريب على كتابة السيرة الذاتية، إلى جانب توضيح كيفية اجتياز المقابلة الشخصية.

جدير بالذكر أن الجامعة سوف تنظم ملتقى كبيرا لتوظيف الشباب في أواخر مارس الجاري بمشاركة ٣٠ شركة على مستوى الجمهورية.

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