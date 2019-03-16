حقول إرشادية لمكافحة الزمير فى القمح بالبحيرة.. صور

تواصل ادارة الارشاد الزراعى بمديرية الزراعة بالبحيرة عمل حقول إرشادية لمكافحة حشيشة الزمير فى حقول القمح، لمكافحة الهالوك فى الفول و الحامول فى البرسيم ببعض نواحى مركز دمنهور بغرض تقييم فاعلية مبيدات الحشائش وإصدار التوصيات الفنية لمكافحة الحشائش بالمحاصيل الحقلية بناء على النتائج المتحصل عليها من هذه التجارب وذلك فى إطار التعاون بين مديرية الزراعة بالبحيرة (إدارة الإرشاد الزراعى) وبين المعمل المركزى لبحوث الحشائش وتحت رعاية المهندس محمد الزواوى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة والمهندس ناجى السيد مدير عام الزراعة وبإشراف من المهندس أحمد كردى مدير عام الإرشاد الزراعى بالبحيرة.



واوضح مدير إدارة الإرشاد الزراعى انه يجب ان يراعى عند إستخدام مبيدات مكافحة الحشائش لمحصول ما هو إختيار المبيد المناسب ويستلزم لذلك معرفة الأتى:- التعرف على أنواع الحشائش الموجودة بالتربة هل هى عريضة أم ضيقة الأوراق أم خليط منهما، والتعرف على قوام التربة، كذلك آلة الرش.



فيما اكد الدكتور على شرشر الباحث بالمعمل المركزى لبحوث الحشائش على تواجد إحتياطات يجب إتخاذها عند إجراء المقاومة الكيماوية للحشائش وهى:- التأكد من صلاحية الأدوات المستخدمة فى الرش من رشاشات وموتورات، وغسيل آلات الرش قبل الإستخدام وبعد الرش لضمان عدم وجود بقايا مبيدات تؤثر على المحاصيل الأخرى، واستحدام مياة نظيفة



ومراعاة إذابة كمية المبيد فى وعاء خارجى به ماء مع التقليب الجيد ثم يضاف المحلول لخزان الرش، تجنب التقليب بالأيدى، والرش بإستخدام عمالة مدربة، وتجانس الرش بحيث لاتترك أماكن بدون رش، والرش فى الوقت المناسب للمعاملة طبقًا للتوصيات، وعدم الرش أثناء هبوب الرياح أو فى وجود الندى أو المطر.



تمت الحقول الارشادية بالبحيرة تحت إشراف الدكتور على شرشر الباحث بالمعمل المركزى لبحوث الحشائش، وبحضور ومتابعة كل من المهندس نصر الدد إدارة الإرشاد الزراعى بالمديرية والمهندس طارق سعيد بإلإدارة الزراعية بمركز دمنهور.

