ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

موسى فقيه: رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي تأتي في ظرف تاريخي..فيديو

السبت 16/مارس/2019 - 06:26 م
موسى فقيه، رئيس مفوضية
موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى
محمد القاضي
قال موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، إن تولي مصر لرئاسة الإتحاد الإفريقي يأتي في ظرف تاريخي.

وأضاف "فقيه"، أثناء كلمة في احتفالية ترؤس مصر للاتحاد الإفريقي، خلال فعاليات ملتقى الشباب العربي والإفريقي بأسوان،: «لقد قطعنا أشواطا كبيرة في اندماج القارة من خلال مشاريع استثمارية، مثل منطقة التجارة الحرة في القارة وبروتوكول حرية التنقل والذي يعتبر أسسا قوية لدفع الاندماج الإفريقي الذي يشكل حلمنا وتطلعنا الأسمى».

وتابع: «يشكل قرار زعمائنا بإسكات المدافع في القارة تحديا كبيرا إذ يعتبر الجزء الأكبر في تحقيقه من الأعمال الواردة في أجندة 2063»، مضيفا: «أملنا كبير في أن رئاستكم ستكون حاسمة في استكمال مسلسل الريادة في أفريقيا».

ترشيحاتنا

الإعدام والمشدد 15 عاما لعاطلين قتلا سائق توك توك بالشرقية

شاهد.. لحظة وصول الرئيس السيسي للمشاركة في ملتقى الشباب العربي الإفريقي بأسوان

التضامن تتعامل مع 8389 مشردا وطفلا بلا مأوى

مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة بأبطال أفريقيا.. بث مباشر

اليوم.. الداخلية تعلن الفائزين بقرعة الحج في 5 محافظات تعرف عليها.. خدمات

مفاجآت بالجملة فى تشكيل ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو بالدوري الإسباني

شاهد.. توافد جماهير الأهلي على استاد برج العرب قبل انطلاق مباراة الساورة

خادم مسجد لينورد تصدى لسفاح نيوزيلندا ورفض وصفه بالبطل

استشاري نفسي توضح لماذا لم يهرب المصلون من رصاص منفذ مذبحة المسجدين

مفاجأة.. ستاد القاهرة مرشح لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا

أمل كلونى تتألق بجمبسوت كحلي.. تعرف على تكلفته

بعد شائعات مرضه..رسالة مجدي يعقوب للمصريين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنظيم أول عرض أزياء أطفال في صعيد مصر بملوي.. صور

#أفريقيا_يا اهلى يشعل تويتر .. ومغردون: فرحونا لو بتحبونا

اختفاء والدة وشقيقة منفذ مذبحة المسجدين.. وإصابة جدته بالذهول.. صور

حسين فهمى يشارك في افتتاح دورة الأولمبياد الخاص بأبو ظبى.. صور

ورش الفيبرجلاس بقرية قلما.. كيف تُصنع البهجة للأطفال بطرق يدوية؟

فيديو

رئيس كاف يوجه الشكر للرئيس السيسي على استضافة أمم أفريقيا.. فيديو
رئيس CAF: مصر تمتلك محمد صلاح أفضل لاعب في أفريقيا.. فيديو
شاهد.. الرئيس السيسي وقرينته يشهدان احتفالية ترأس مصر للاتحاد الأفريقي
قارة ومصير واحد.. أعلام الدول الأفريقية تزين سماء أسوان المحتضنة لملتقي الشباب
شاهد.. ردود أفعال المصريين عن قرعة دوري أبطال أوروبا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟