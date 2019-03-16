موسى فقيه: رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي تأتي في ظرف تاريخي..فيديو

قال موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، إن تولي مصر لرئاسة الإتحاد الإفريقي يأتي في ظرف تاريخي.



وأضاف "فقيه"، أثناء كلمة في احتفالية ترؤس مصر للاتحاد الإفريقي، خلال فعاليات ملتقى الشباب العربي والإفريقي بأسوان،: «لقد قطعنا أشواطا كبيرة في اندماج القارة من خلال مشاريع استثمارية، مثل منطقة التجارة الحرة في القارة وبروتوكول حرية التنقل والذي يعتبر أسسا قوية لدفع الاندماج الإفريقي الذي يشكل حلمنا وتطلعنا الأسمى».



وتابع: «يشكل قرار زعمائنا بإسكات المدافع في القارة تحديا كبيرا إذ يعتبر الجزء الأكبر في تحقيقه من الأعمال الواردة في أجندة 2063»، مضيفا: «أملنا كبير في أن رئاستكم ستكون حاسمة في استكمال مسلسل الريادة في أفريقيا».

