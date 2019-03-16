طارق قنديل عقب الفوز على شبيبة الساورة: الحمد لله

هنأ طارق قنديل عضو مجلس ادارة الاهلى، الفريق عقب الفوز على شبيبة الساورة بنتيجة 3/0 وتأهله لربع النهائي في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم بالجولة السادسة والأخيرة لمباريات دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، على إستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية.
وكتب قنديل على حسابه الشخصي "تويتر": "الأهلى الحمد لله".
ونجح الأهلي في التأهل لدور الـ8، بعدما رفع رصيده إلى النقطة العاشرة وتوقف رصيد شبيبة الساورة عند 8 نقاط.
وكتب قنديل على حسابه الشخصي "تويتر": "الأهلى الحمد لله".
ونجح الأهلي في التأهل لدور الـ8، بعدما رفع رصيده إلى النقطة العاشرة وتوقف رصيد شبيبة الساورة عند 8 نقاط.