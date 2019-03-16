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رياضة

طارق قنديل عقب الفوز على شبيبة الساورة: الحمد لله

السبت 16/مارس/2019 - 09:23 م
طارق قنديل
طارق قنديل
محمد بدران
هنأ طارق قنديل عضو مجلس ادارة الاهلى، الفريق عقب الفوز على شبيبة الساورة بنتيجة 3/0 وتأهله لربع النهائي في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم بالجولة السادسة والأخيرة لمباريات دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، على إستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية.

‏وكتب قنديل على حسابه الشخصي "تويتر": "‏‏‏‏‏الأهلى الحمد لله".

ونجح الأهلي في التأهل لدور الـ8، بعدما رفع رصيده إلى النقطة العاشرة وتوقف رصيد شبيبة الساورة عند 8 نقاط.
طارق قنديل عقب الفوز على شبيبة الساورة: الحمد لله

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