قرار عاجل من رئيسة وزراء نيوزيلندا بشأن الإرهابي الأسترالي

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا إرديرن عن محاكمة منفذ الهجوم على المسجدين داخل البلاد، ولن يتم تسليمه إلى أستراليا. بحسب "روسيا اليوم".



كانت الشرطة النيوزيلندية أعلنت عن ارتفاع عدد قتلى الهجوم على المسجدين في مدينة كرايستشيرش، إلى 50 بعد عثور المحققين على جثة أخرى بأحد المسجدين.



ووجهت السلطات تهمة القتل إلى الأسترالي برينتون هاريسون تارانت، 28 عاما.

