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أخبار البلد

ملتقى الشباب العربي والإفريقي يناقش انطلاق قاطرة التكامل عبر وادي النيل

الأحد 17/مارس/2019 - 07:59 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
رسالة أسوان - محمد عبد المنعم
تنطلق فعاليات ملتقى الشباب العربي والأفريقي في مدينة أسوان "عاصمة الشباب الإفريقي"، والذ يقام في الفترة من 16 إلى 18 مارس 2019، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويشهد ثاني أيام الملتقى اليوم، الأحد، انعقاد مائدة مستديرة بعنوان "وادي النيل ممر للتكامل الإفريقي والعربي"، وتدور فكرة الجلسة حول انطلاق قاطرة التكامل بين الوطن العربي والقارة الأفريقية من وادي النيل، وتوضيح آليات مشاركة الشباب العربي والإفريقي مع صانعي القرار في صنع مستقبل الشعوب العربية والإفريقية.

ومن المخطط أن يستعرض الشباب من خلال هذه المائدة المستديرة التحديات الحقيقية التي تواجه التكامل العربي والأفريقي في ضوء رؤيتهم الشبابية. 

إلى جانب استعراض رؤية صانعي القرار الإقليمي حول ما يمكنهم فعله في هذا الصدد، مع الإشارة إلى القواسم المشتركة الثقافية والحضارية والتاريخية التي تربط بين العرب وأفريقيا وضرورة استكمال وتفعيل سبل وأطر التعاون العربي الإفريقي بما يضمن المنفعة المتبادلة للطرفين وتكون نقطة الانطلاق والربط بين الكتلتين الإقليميتين "مصر".


والملتقى هو أحد فعاليات منصات منتدى شباب العالم «WYF Platforms»، والتي تدور فكرتها حول منح الشباب المصري ونظراءه في جميع أنحاء العالم فرصة لتطوير ودعم أفكارهم المختلفة في جميع المجالات، وذلك من خلال تنظيم عدة فعاليات على مدار العام. 

ويأتي الملتقى تنفيذًا لتوصيات منتدى شباب العالم الذي عُقد في نسخته الثانية في نوفمبر 2018 بمدينة السلام شرم الشيخ؛ والتي نصّت على إقامة ملتقى للشباب العربي والإفريقي بمدينة أسوان.

تدور أجندة الملتقى ٢٠١٩ حول العديد من القضايا والموضوعات التي تهم الشباب العربي والإفريقي، خاصةً في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لهذا العام. كما تتنوع أشكال الفعاليات خلال الملتقى بين جلسات نقاشية وورش عمل وطاولات مستديرة تضم القادة من الشباب وصُناع القرار في حوار مفتوح عن أهم ما يشغل الشباب في العالم العربي والقارة السمراء.

كما يضم الملتقى العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية؛ حيث تُقام جولات سياحية للمشاركين في مدينة أسوان احتفالًا بكونها عاصمة الشباب الإفريقي لعام 2019، ويتزين شعار الملتقى بألوان متعددة مستمدة من ثقافة وروح مدينة أسوان؛ المنطقة الحضارية التي طالما ظلت بوابة مصر على إفريقيا.

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