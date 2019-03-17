تعرف على 10 ميزات سحرية لتطبيق واتساب

لم يعد في استطاعة الكثيرين الاستغناء عن تطبيق المراسلات العالمي "واتساب" في الحياة اليومية، فقد أصبح جزءا لا يتجزأ من الروتين اليومي سواء في العمل أو الحياة الشخصية، ولكن على الرغم من الاستخدام اليومي للتطبيق إلا أن المستخدمين يخفى عليهم العديد من مميزاته، لذا نستعرض 10 ميزة خفية "للواتساب".



1- جمع المميزات قبل غيرك

إذا كنت ترغب في الحصول على جميع ميزات WhatsApp الجديدة قبل أي شخص آخر، فعليك أن تقوم بعمل اختبار تجريبي للتطبيق، للقيام بذلك، انتقل إلى صفحة تطبيق WhatsApp Messenger على متجر Google Play وانتقل للأسفل، واضغط على أيقونة ""اجر اختبارًا تجريبيًا" ثم حدد "أنا في" وعندما يطلب منك التأكيد، اضغط على "انضمام"، هذه الخطوة تمكنك من الحصول على جميع التحديثات المتعلقة بالتطبيق.



2- تبديل مكالمات الفيديو إلى صوت والعكس

من السهل جدًا التبديل بين مكالمات الصوت والفيديو على واتساب، افترض أنك تجري مكالمة فيديو حاليًا مع صديق، وترغب في التبديل إلى مكالمة صوتية بدلًا من ذلك، ما عليك سوى النقر على أيقونة "إيقاف الفيديو" على الشاشة، وبالمثل إذا أجريت مكالمة صوتية على WhatsApp لأحد الأصدقاء، ولكنك ترغب في إجراء مكالمة فيديو، فاضغط على أيقونة "تشغيل الفيديو"لإجراء التبديل.



3- إرسال رسائل بدون كتابة

يمكنك بالفعل إرسال رسائل على WhatsApp دون حتى كتابتها، ما عليك سوى قول "Ok Google"واطلب من مساعدك الرقمي 'إرسال رسالة على WhatsApp'، سوف يسألك مساعد Google بعد ذلك عن الشخص الذي ترغب في إرساله وما هي رسالتك، يمكنك نطق اسم جهة الاتصال والرسالة التي ترغب في إرسالها ثم تأكيدها بمجرد التأكيد، سيتم إرسال الرسالة.



4- حفظ البيانات في مكالمات واتساب

انتقل إلى الواتساب واضغط على أيقونة ثلاثية النقاط لفتح الإعدادات، هنا ، حدد "استخدام البيانات والتخزين" ثم اضغط على "انخفاض استخدام البيانات"، سيكون الخيار الأخير على الصفحة.



5- إنشاء صور GIF

لإنشاء GIFS الخاصة بك وإرسالها على WhatsApp، انتقل أولًا إلى المحادثة حيث ترغب في إرسال GIF ثم حدد الرمز "إرفاق"، حدد الفيديو الذي تريد إنشاء GIF من معرض هاتفك الذكي وعندما تصل إلى صفحة التعديل، قم بتخفيض مدة الفيديو إلى 6 ثوانٍ أو أقل، سترى أن خيار تحويله إلى GIF سينبثق على يمين الشاشة.



6- مكالمات الفيديو الجماعية

افتح محادثة "واتساب" وانقر على أيقونة كاميرا الفيديو في الأعلى، بمجرد بدء مكالمة الفيديو، انقر فوق أيقونة إضافة مستخدم في أعلى يمين الشاشة واختر المستلم الثاني الذي ترغب في الاتصال به، يمكنك إضافة المزيد من الأشخاص إلى المكالمة بنفس الطريقة، بدلًا من ذلك، يمكنك أيضًا الانتقال إلى مجموعة WhatsApp والنقر على أيقونة Group Call وتحديد جهات الاتصال التي ترغب في الاتصال بها.



7- الدردشة بلغات مختلفة

ادخل إلى التطبيق ثم انقر على أيقونة ثلاثية النقاط للانتقال إلى "الإعدادات"، وحدد "دردشات"، ثم اختار "لغة التطبيق"، ويمكنك تحديد اللغة التي ترغب في استخدام WhatsApp فيها.



8- إضافة اختصارات المحادثة

إذا كنت ترغب في أن تظهر دردشة WhatsApp خاصة بك على شاشتك الرئيسية، فما عليك سوى تحديدها على WhatsApp ثم اضغط على أيقونة ثلاثية النقاط، وتحديد "إضافة اختصار الدردشة"، سيتم سؤالك عما إذا كنت ترغب في إضافة الدردشة إلى شاشتك الرئيسية، اضغط على "إضافة" للتأكيد.



9- ميزة وصف المجموعة

إذا قمت بإنشاء مجموعة على WhatsApp، فلديك الآن خيار إضافة وصف لها حتى يعرف الأشخاص الذين يشكلون جزءًا منها هدفها بالضبط، للقيام بذلك، انتقل إلى المجموعة التي ترغب في إضافة وصف لها وانقر فوق الشريط العلوي، حيث يتم كتابة اسم المجموعة والمشاركين، سيؤدي هذا إلى فتح الصفحة حيث ستتمكن من رؤية جميع المشاركين ووسائط المجموعة، في هذه الصفحة، أسفل اسم المجموعة مباشرةً، سترى خيار "إضافة وصف"، حدده واكتب وصفًا موجزًا ​​لإعلام جميع المشاركين بالغرض من مجموعة WhatsApp.



10- ميزة التحقق في خطوتين

لتمكين التحقق من خطوتين، افتح WhatsApp وانقر على أيقونة ثلاثية النقاط في أعلى اليمين، اضغط على "الإعدادات"، ثم حدد "الحساب"، هنا، سترى خيار التحقق بخطوتين، حدده واضغط على '"تمكين"، يمكنك بعد ذلك إضافة الرقم السري المكون من ستة أرقام والذي سيُطلب منك تسجيل رقم هاتفك مع WhatsApp مرة أخرى.