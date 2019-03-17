أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 17 مارس 2019

تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور، اليوم، الأحد 17 مارس 2019، حيث تراوحت أسعار الطماطم من جنيهين إلى 5.25 جنيه للكيلو، والبطاطس من 4 إلى 6.50 جنيه، والبصل من 3.25 إلى 5.25 جنيه.



ووصل سعر كيلو الكوسة إلى 10 جنيهات، والفاصوليا بـ 19 جنيهًا، والفلفل الرومي بـ 7 جنيهات، والثوم بـ 3 جنيهات، واللفت بـجنيهين، والبنجر بـ4 جنيهات، وسجل الخيار البلدي 5 جنيهات، والملوخية 5 جنيهات.



وبلغ سعر كيلو الباذنجان الرومي 6 جنيهات، والباذنجان البلدي 6 جنيهات، والفلفل الألوان بـ 18 جنيهًا، والبسلة بـ 12 جنيهًا، والسبانخ من 4 إلى 6 جنيهات.



وفيما يتعلق بالفاكهة، سجل كيلو التفاح الأمريكي من 18 إلى 20 جنيهًا، والتفاح الجولدن من 12 إلى 20 جنيهًا، والتفاح اللبناني من 9 إلى 17 جنيهًا.



وسجل سعر كيلو البرتقال البلدي جنيهين، والبرتقال السكري 4 جنيهات، والليمون الحلو 6 جنيهات، والبرتقال أبوسرة 4.50 جنيه، والليمون البلدي بـ7 جنيهات، واليوسفي 7 جنيهات.

