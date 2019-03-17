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اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 17 مارس 2019

الأحد 17/مارس/2019 - 09:07 ص
اسعار الخضراوات و
اسعار الخضراوات و الفاكهة
علياء فوزى
تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور، اليوم، الأحد 17 مارس 2019، حيث تراوحت أسعار الطماطم من جنيهين إلى 5.25 جنيه للكيلو، والبطاطس من 4 إلى 6.50 جنيه، والبصل من 3.25 إلى 5.25 جنيه.

ووصل سعر كيلو الكوسة إلى 10 جنيهات، والفاصوليا بـ 19 جنيهًا، والفلفل الرومي بـ 7 جنيهات، والثوم بـ 3 جنيهات، واللفت بـجنيهين، والبنجر بـ4 جنيهات، وسجل الخيار البلدي 5 جنيهات، والملوخية 5 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الباذنجان الرومي 6 جنيهات، والباذنجان البلدي 6 جنيهات، والفلفل الألوان بـ 18 جنيهًا، والبسلة بـ 12 جنيهًا، والسبانخ من 4 إلى 6 جنيهات.

وفيما يتعلق بالفاكهة، سجل كيلو التفاح الأمريكي من 18 إلى 20 جنيهًا، والتفاح الجولدن من 12 إلى 20 جنيهًا، والتفاح اللبناني من 9 إلى 17 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو البرتقال البلدي جنيهين، والبرتقال السكري 4 جنيهات، والليمون الحلو 6 جنيهات، والبرتقال أبوسرة 4.50 جنيه، والليمون البلدي بـ7 جنيهات، واليوسفي 7 جنيهات.

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