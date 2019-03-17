إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحري بعد تحسن الأحوال الجوية

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وتم استئناف الأنشطة البحرية والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.



وأكدت الهيئة انتظام الحركة الملاحية وأعمال الشحن والتفريغ بموانئ الهيئة الست والموانئ التخصصية بالثلاث محافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء، مشيرة إلى أنها تسير بصورة طبيعية.