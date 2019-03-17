برلمانية تنصح المجتمع الدولي بعد حادث نيوزيلندا الإرهابي: السيسي هو الحل

أدانت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، حادث نيوزيلندا الإرهابي، ورفضها القاطع لكل أشكال العنف والقتل، مؤكدةً أن الحل الأمثل لمنع الإرهاب هو تبني مقترحات الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجتمع الدولى لمواجهة الإرهاب خلال جلسته المسائية للجمعية العامة للأمم المتحدة.



وقالت "أبو السعد"، في بيان صحفي اليوم، الأحد: "حينما ذكر الرئيس السيسى أن مواجهة القصور الكبير في تعامل المجتمع الدولي مع قضايا حقوق الإنسان ضرورة، فلا مجال لاستعادة مصداقية الأمم المتحدة طالما استمر الملايين يعانون من فقر مدقع، أو يعيشون تحت احتلال أجنبي، أو يقعون ضحايا للإرهاب والصراعات المسلحة، كما أن حماية حقوق الإنسان لن تتحقق بالتشهير الإعلامي وتسييس آليات حقوق الإنسان، وتجاهل التعامل المنصف مع جميع مجالات حقوق الإنسان بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما أنه لابد من بناء منظومة عالمية لمكافحة الإرهاب حيثما وجد، ومواجهة كل من يدعمه بأي شكل".



وأوضحت أن رسائل الرئيس السيسي لمواجهة الإرهاب كانت تدعو إلى تواصُل وتكثيف الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، ومواجهة كل أشكال العنف والتطرُف، مؤكدة ضرورة أن تضع جميع دول العالم خطة واستراتيجية للتعامل مع الإرهاب في بلادهم، وإلا سيزداد وينتشر الإرهاب في العالم، وأول المتضررين هم دول أوروبا، ولابد أن تواجه الأفكار المتطرفة المنتشرة لديهم.



وذكرت أنه "يجب تكثيف التواصل الدولي بين برلمانات العالم من خلال الاتحاد الدولي للبرلمانات، إلى تعريف مشترك للإرهاب وجرائم الكراهية، وكذلك العمل على سن قوانين معاقبة الإرهاب".



واختتمت "أبو السعد" بيانها قائلة: "إن الإرهاب هو المهدد الحقيقي لحقوق الإنسان والإنسانية العالمية، لذلك لابد من التعامل مع الإرهابيين ومن تورطوا في عمليات إرهابية تعرض الحياة البشرية للخطر بحزم قاطع، وان وصل الأمر إلى تطبيق عقوبة الإعدام عليهم في محاكم دولية".