الرئيس السيسي للمصريين: أعطوا الثقة لأبنائكم وشجعوهم على الابتكار.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لا بد من توفير التعليم لضمانة تطوير العنصر البشري وإعطائه الفرص، مشيرا إلى أن التمويل عامل رئيسي لتحقيق النمو والنهوض بالقارة الإفريقية.



وأضاف «السيسي» خلال كلمة بملتقى الشباب العربي والأفريقي من أسوان، أنه لا بد أن نعطي الثقة لأبنائنا وشبابنا لتشجيعهم على الابتكارات، مشيرا إلى أن الدول المتقدمة في مجال البحث العلمي تعمل في هذا المجال منذ 800 عام ولكن شبابنا اقتصروا الطريق علينا بمجهودهم.



وأشار الرئيس السيسي إلى أن صناعة البحث العلمي تقدمت في الدول المتقدمة ونجحت بسبب استقرار الآليات واستمرار الكفاءة المطلوبة، مؤكدا أن الدولة تبذل ما في وسعها لإعطاء الفرصة للعقول المتفردة والمتميزة.