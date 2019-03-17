‎اتحاد الكرة يخطر سيراميكا كليوباترا بتأجيل مباريات الجولة 23

تلقى نادي سيراميكا كليوباترا، خطابًا رسميًا من لجنة مسابقات القسم الثاني باتحاد الكرة المصري، يخطره خلاله بتأجيل لقاء دمياط الذي كان مزمع إقامته الخميس المقبل على ملعب دمياط بالجولة الثالثة والعشرين من مسابقة دوري الدرجة الثانية.





وقررت لجنة المسابقات في خطابات المرسل إلى نادي سيراميكا كليوباترا إقامة المباراة يوم الخميس بعد المقبل، الموافق ٢٨ /٣ /٢٠١٩، على ملعب رأس البر في دمياط.



