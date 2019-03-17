ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

‎اتحاد الكرة يخطر سيراميكا كليوباترا بتأجيل مباريات الجولة 23

الأحد 17/مارس/2019 - 03:25 م
فريق سيراميكا كليوباترا
فريق سيراميكا كليوباترا
عبدالله هشام
تلقى نادي سيراميكا كليوباترا، خطابًا رسميًا من لجنة مسابقات القسم الثاني باتحاد الكرة المصري، يخطره خلاله بتأجيل لقاء دمياط الذي كان مزمع إقامته الخميس المقبل على ملعب دمياط بالجولة الثالثة والعشرين من مسابقة دوري الدرجة الثانية. 

وقررت لجنة المسابقات في خطابات المرسل إلى نادي سيراميكا كليوباترا إقامة المباراة يوم الخميس بعد المقبل، الموافق ٢٨ /٣ /٢٠١٩، على ملعب رأس البر في دمياط. 

وذكر الخطاب سبب التأجيل وهو إقامة مباراة الزرقا ومنتخب السويس يوم ٢١ /٣ /٢٠١٩، بدلا من يوم ١٤ مارس الماضي، لذلك تم تأجيل كل مباريات الجولة الثالثة والعشرين إلى يوم الخميس بعد القادم تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.‎

ترشيحاتنا

طريقة توثيق حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على العلامة الزرقاء

وائل جمعة يوجه رسالة مؤثرة لـ على معلول

قتلت بطريقة بشعة.. الكشف عن سبب وفاة عارضة أزياء مغربية

شاهد.. الرئيس السيسي يطالب الحضور بملتقى الشباب التصفيق لمستشار وزيرة الصحة

24 كلمة كان يرددها رسول الله عند الكرب

ابن الوز فنان.. نجل وفاء عامر يشارك في أشبع منها مع والدته.. أسماء شريف منير تقتحم مجال التمثيل عبر الفيل الأزرق.. وابن غادة عادل الأحدث

مدرب الأهلي يكشف سر تألق على معلول أمام شبيبة الساورة الجزائري

حسن المستكاوي يكشف سر تألق حسين الشحات أمس أمام شبيبة الساوره

صرخة أنثى تطلب الخلع.. جوزي عايز يورث أبويا بالحياة

قرر ترك الإجرام.. فأحرقوا جثته وألقوه على الطريق بعد طعنه 100 مرة

موعد مباراة ليفربول وفولهام بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تحذيرات من كارثة تجتاح جميع أنحاء المملكة المتحدة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفيروز زولفيرمان.. أصغر ناج من مذبحة المسجدين في نيوزيلندا.. تفاصيل لحظات رعب شهدها الطفل الإندونيسي تحت وابل الرصاص.. طلقات الغدر اخترقت جسد والده أمام عينيه وشظاياه نفذت من ساقه

نوستالجيا | تغير ملامح نجوم مسلسل Friends بعد 25 عامًا.. صور

مهاب مميش: الحكومة لديها خطة لتطوير جميع موانئ الجمهورية.. صور

السيسي يتفقد الجناح الاقتصادى بملتقى أسوان ويطالع أنشطة شباب رواد الأعمال.. صور

تجاوز الـ100 عام.. أكبر معمر في قنا لـ صدى البلد: السيسي رئيس الغلابة ويسير على خطى عبد الناصر.. وأشكره على ما قدمه للبسطاء ومحدودى الدخل.. فيديو وصور

فيديو

السيسي للشباب: خلوا بالكم من استقرار بلادنا.. الأمن فرصة أوعوا تهدروها.. فيديو
السيسي يحذر من خطورة الإرهاب وتأثيره على استقرار الدولة الوطنية .. فيديو
السيسي: عقد القمة العربية الأفريقية القادمة فى الرياض.. فيديو
أول تعليق من مستشار وزيرة الصحة بعد تصفيق الرئيس له في ملتقى أسوان.. فيديو
شاهد.. الرئيس السيسي يطالب الحضور بملتقى الشباب التصفيق لمستشار وزيرة الصحة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تأجيل قرار حظر تداول الطيور الحية إلى ما بعد شهر رمضان؟

هل تؤيد مقترح تأجيل قرار حظر تداول الطيور الحية إلى ما بعد شهر رمضان؟