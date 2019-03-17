علي جمعة يوضح الفرق بين ابتلاء العقوبة والاختبار

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، إن هناك فرق بين ابتلاء الاختبار وابتلاء العقوبة ، ابتلاء الاختبار يشعر بعده الإنسان أنه ترقى، وتعلم شيئا جديدا في التعامل مع الله ويكون امتحان يعلوا به الانسان إلى درجات الترقي في طريق الله.



وأوضح جمعة ، خلال لقائه على فضائية " سي بي سي " أن ابتلاء العقوبة تأتي ومعها ألم واضطراب ولا يستطيع الإنسان أن يصبر عليها وتكون مؤلمة ، أما ابتلاء الاختبار لعلو درجة الإنسان في التعامل مع ربه "ليبلولكم أيكم أحسن عملا" .

