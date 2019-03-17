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رياضة

نهلة سامح: هدفنا تحقيق اللقب الإفريقي

الأحد 17/مارس/2019 - 07:44 م
نهله سامح
نهله سامح
عبدالحكيم أبوعلم
أكد نهلة سامح، كابتن فريق الكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، إنها ولاعبات الفريق لديهن طموح كبير في تحقيق بطولة إفريقيا للأندية في نسختها الحالية والتي ينظمها الأهلي حتى 26 من مارس الجاري.

وأشارت نهلة سامح إلى أن الأهلي استعد جيدا للبطولة خلال الفترة الماضية من خلال أكثر من معسكر داخل وخارج مصر.

وأضافت كابتن الفريق أنها تحدثت مع كل اللاعبات وكذلك الجهاز الفني بقيادة حمدي الصافي؛ للتأكيد على أهمية البطولة وضرورة التركيز للفوز باللقب في النسخة الحالية.

وأتمت نهلة سامح بأنها تتمنى مؤازرة الجماهير للفريق من بداية البطولة حتى النهاية ؛ نظرا للدور الكبير الذى تلعبه الجماهير في تحفيز اللاعبات.

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