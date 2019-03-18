درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 18/2/2019 بمحافظات مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية دافئ على القاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى



القاهرة 14 24



شبين الكوم 13 24



طنطا 13 23



دمنهور 11 22



الإسكندرية 12 21



بلطيم 12 21



مطروح 10 19



السلوم 10 23



سيوة 08 24



بورسعيد 12 20



دمياط 12 21



الزقازيق 12 24



الإسماعيلية 10 25



السويس 1124



العريش 10 21



رفح 10 20



رأس سدر 13 24



نخل 05 22



نويبع 15 25



طابا 10 23



كاترين 05 19



الطور 14 25



شرم الشيخ 16 25



الغردقة 15 26



مرسى علم 15 25



الفيوم 10 24



بنى سويف 10 24



المنيا 08 25



أسيوط 09 25



سوهاج 10 26



قنا 10 27



الأقصر 12 28



أسوان 13 29



أبوسمبل 13 28



الوادى الجديد 12 28



شلاتين 17 26



أبو رماد 17 25



رأس حدربة 18 24



حلايب 18 25

