وزارة السياحة: مد فترة السماح للشركات لتسجيل أسماء حجاجها

قال مجدى شلبي وكيل أول وزارة السياحة رئيس قطاع الشركات السياحية بالوزارة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، إنه تم مد فترة السماح لشركات الحج السياحي.



وتابع شلبى، أن الحمد سيشمل الشركات التي قامت بالفعل بتفعيل إيصالات جدية الحجز الخاصة بها حتى الموعد المحدد لها أمس الأحد، وذلك لتسجيل أسماء حجاجها على البوابة الموحدة لقطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم الإثنين ١٨ مارس.

