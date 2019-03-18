رئيس وزراء كندا: عازمون على مكافحة الإرهاب وظاهرة الإسلاموفوبيا

ناقش رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، مساء أمس الأحد، في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جويتيرس الهجوم الإرهابي الذي وقع في نيوزيلندا، معربا عن تصميم بلاده على مكافحة الإرهاب والكراهية محليا ودوليا.



وأفاد - بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء - بأنه قدم عزائه للأمين العام، في وفاة العديد من موظفي الأمم المتحدة في حادثة الطيارة الإثيوبية، فيما قدم الأمين العام عزائه لترودو في وفاة 18 كنديا.



وجدد رئيس الوزراء عزم بلاده على مكافحة الإرهاب محليا ودوليا، بجانب عدم التسامح والكراهية وظاهرة "الإسلاموفوبيا"، حيث اتفق رئيس الوزراء مع الأمين العام للأمم المتحدة على العمل معا على هذه الأولوية المشتركة.