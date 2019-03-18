سعر صرف العملات العربية اليوم الاثنين 18-3-2019

شهدت أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه اليوم، الإثنين 18 مارس 2019، استقرارا نسبيا، وفقًا لأحدث بيانات صادرة من البنك المركزي المصري.



واستقر سعر صرف الريال السعودي عند 4.62 جنيه للشراء و4.65 جنيه للبيع ، وسجل سعر الدينار الكويتى 57.11 جنيه للشراء و57.45 جنيه للبيع مرتفعا 9 قروش، ووصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 4.71 جنيه للشراء 4.75 جنيه للبيع.

