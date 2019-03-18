ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

سعر صرف العملات العربية اليوم الاثنين 18-3-2019

الإثنين 18/مارس/2019 - 09:28 ص
عملات عربية
عملات عربية
آية الجارحي
شهدت أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه اليوم، الإثنين 18 مارس 2019، استقرارا نسبيا، وفقًا لأحدث بيانات صادرة من البنك المركزي المصري.

واستقر سعر صرف الريال السعودي عند 4.62 جنيه للشراء و4.65 جنيه للبيع ، وسجل سعر الدينار الكويتى 57.11 جنيه للشراء و57.45 جنيه للبيع مرتفعا 9 قروش، ووصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 4.71 جنيه للشراء 4.75 جنيه للبيع.

ترشيحاتنا

تناولي كوبا من هذا المشروب للتخلص من آلام العظام

شاهد.. ردة فعل لبؤة حاول أسد التودد إليها

55 ألف جنيه تكلفة فستان مايا دياب فى هيك منغنى.. صور

برشلونة يكشف حجم إصابة سواريز

مفيد فوزي يروي بداياته مع عبد الحليم حافظ: كنا نكرة

عاش هنا .. حكاية السيد راضي فيلسوف المسرح

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات..فيديو

بعد نجاح حلم السيسي للقضاء على فيروس سي للمصريين.. مبادرة رئاسية لعلاج الأشقاء الأفارقة

الريف المصري تطالب الشركات بسرعة تقديم أوراق حفر الآبار للأراضي

عمار حمدي يكشف طلب هاني رمزي قبل انضمامه لمعسكر المنتخب.. فيديو

العلماء يكشفون مفاجأة غير متوقعة بخصوص الممثلين

سعر صرف العملات الأجنبية اليوم الاثنين 18-3-2019

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوب عصير سبب شهرته.. حكاية سلسبيل أسوان ورئيس الوزراء

منجد أفرنجي.. أميرة البحيرة ترفع شعار الشغل مش عيب.. صور

عاش هنا .. حكاية السيد راضي فيلسوف المسرح

ليلة سقوط سرحان خُط أسيوط.. ذبح طفلا رفضت أسرته دفع إتاوة ويمتلك ترسانة أسلحة..صور

كهف الثلج .. لوحة فنية تعكس جمال الطبيعة في الوادي الجديد.. صور

فيديو

استقرار نسبي في حالة الطقس وارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة.. فيديو
رشا مجدي: مؤتمرات الشباب فرصة للنقاش مع المسئولين..فيديو
هند النعساني تشيد بتوصيات الرئيس السيسي في ملتقى الشباب العربى الأفريقي..فيديو
جمال شعبان: واثق في عدالة الرئيس السيسي.. وأنا خدام المصريين ..فيديو
فيديوجراف| رقصة هاكا وضحايا مسجد نيوزيلندا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني بإخضاع الناجحين في مسابقة المعلمين لبرنامج تأهيلي قبل بدء العمل؟

هل تؤيد مقترح برلماني بإخضاع الناجحين في مسابقة المعلمين لبرنامج تأهيلي قبل بدء العمل؟