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الارصاد: استمرار الطقس الدافئ غدا.. والعظمى بالقاهرة 26

الإثنين 18/مارس/2019 - 10:52 ص
الطقس على القاهرة
الطقس على القاهرة - صورة أرشيفية
نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر غدا الثلاثاء، الطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، دافئ على الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا .

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة .

وعن حالة البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل ، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء بالقاهرة، فالعظمى هي 26 درجة والصغرى 14 ، والإسكندرية العظمى21 والصغرى 12، ومطروح العظمى 20 والصغرى 9، وسوهاج العظمى 28 والصغرى 10، وقنا العظمى 29 والصغرى 11، وأسوان العظمى 31 والصغرى 13.

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