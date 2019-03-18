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محافظات

شاهد.. جولة رئيسي الوزراء والبرلمان في الحرم الجامعي بأسوان

الإثنين 18/مارس/2019 - 12:33 م
مدبولى وعبد العال
مدبولى وعبد العال يبدأن جولتهما بتفقد الحرم الجامعى باسوان
شاذلى عبد الفتاح
تفقد د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، الحرم الجامعى الجديد لجامعة أسوان بمدينة أسوان الجديدة يرافقه د. على عبد العال رئيس مجلس النواب والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

واستمع مدبولى وعبد العال إلى شرح من الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان حول حرم الجامعة الجديد الذى تم تنفيذه بهدف توفير الخدمات التعليمية، وتمت الإشارة إلى أن الحرم الجديد لجامعة أسوان يضم 7 كليات حتى الآن، هي كليات الحقوق، والألسن، والآثار، والتجارة، والطب، والآداب، والهندسة، كما تم إنشاء مجمع مدرجات لعقد المحاضرات لخدمة كليات الحرم الجامعي، بإجمالي 6 مدرجات تسع نحو 6 آلاف طالب.

وبدأت جولة رئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب فى مدينة أسوان الجديدة، بتفقد مشروع الشريط النهرى للمدينة وعدد من وحدات الإسكان الاجتماعى.
شاهد.. جولة رئيسي الوزراء والبرلمان في الحرم الجامعي بأسوان
شاهد.. جولة رئيسي الوزراء والبرلمان في الحرم الجامعي بأسوان
شاهد.. جولة رئيسي الوزراء والبرلمان في الحرم الجامعي بأسوان

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شاهد.. جولة رئيسي الوزراء والبرلمان في الحرم الجامعي بأسوان

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