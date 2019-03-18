رئيسا الوزراء والنواب يضعان حجر أساس محور دراو على النيل بأسوان

توجه منذ قليل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لوضع حجر أساس محور دراو على النيل بأسوان.



ويبلغ طول محور دراو 18 كم وبتكلفة تقديرية مليار و356 مليون جنيه.



وكان الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد تفقدا الحرم الجامعي الجديد لجامعة أسوان بمدينة أسوان الجديدة، ورافقهما وزيرة التخطيط، ورئيس الجامعة.



واستمع عبدالعال ومدبولي إلى شرح حول مقر الجامعة الجديد، الذي تم تنفيذه، ويضم 7 كليات حتى الآن، هي كليات: الحقوق، والألسن، والآثار، والتجارة، والطب، والآداب، والهندسة، كما تم إنشاء مجمع مدرجات لعقد المحاضرات لخدمة كليات الحرم الجامعي، بإجمالي 6 مدرجات، تسع نحو 6 آلاف طالب.

