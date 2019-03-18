أحمد يونس: انتظروا الموسم الرابع من عمارة الحاج رمضان

قال الإعلامي أحمد يونس مقدم برنامج"كلام معلمين" على الراديو 9090، أنه بدأ فى تسجيل حلقات الموسم الرابع من "عمارة الحاج رمضان" المقرر إذاعته في رمضان المقبل على الراديو 9090 . حيث أنه سجل بالفعل عددا من الحلقات في محافظتي الأقصر وأسوان تمهيدا لجولة واسعة في محافظات مصر تشمل القاهرة، الإسكندرية ، بورسعيد ، السويس، الغربية ،المنوفية.



وتابع يونس أنه يستعد لإطلاق الجزء الثاني من كتاب "عمارة الحاج رمضان" خلال الشهر الجاري ، وهو من نوعية الكتب التفاعلية التي تتيح للقارئ المشاركة في كتابة صفحات هذا الكتاب من خلال مساحات مخصصة لذلك والكتاب تحت رعاية الراديو 9090 .



وكان الإعلامي أحمد يونس قد بدأ في تقديم "عمارة الحاج رمضان" لأول مره في عام 2016 على الراديو 9090 ، وحقق نجاحا كبيرا مما أدى لاستمراره على مدار أربعة مواسم متواصلة.