ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

نائب وزير الزراعة:نجاح حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية 89%

الإثنين 18/مارس/2019 - 03:37 م
الدكتورة منى محرز
الدكتورة منى محرز - نائب وزير الزراعة
جمال صلاح الدين
قالت الدكتور منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إنه من خلال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع والتي انطلقت في 2 من الشهر الماضى وانتهت فى منتصف الشهر الجاري، نجحت الحملة لأول مرة فى الوصول للمستهدف تحصينه بنسبة 89% بدلا من 81% العام الماضي.

وأكدت نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، أنه طبقا لآخر تقرير بشأن تحصين الماشية الأبقار والجاموس والأغنام من مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع، بلغ إجمالي ما تم تحصينه من رؤوس الماشية 3 ملايين و750 ألف رأس ، منها 3 ملايين و500 ألف رأس من الأبقار والجاموس، و250 ألف رأس من الأغنام والماعز.

وأوضحت نائب وزير الزراعة، أنه يجرى حاليا تجهيز حملة قومية جديدة للتحصين ضد الجلد العقدى بداية الأول من أبريل المقبل، حيث أن الحملة موجهة إلى فصيلة الأبقار فقط، مناشدة جميع المربيين أصحاب الثروة الحيوانية "الأبقار" ضرورة الاستجابة لتلك الحملة، مؤكدة توفير جميع التحصينات والمستلزمات البيطرية وتوفير سن لكل حيوان، ومنع استخدام أى سن لأكثر من حيوان، وهدف الحملة الحفاظ على الأبقار قبل قدوم الصيف وانتشار الناموس الناقل لمرض الجلد العقدي.

ووجهت الدكتورة منى محرز، الشكر إلى وزارة الداخلية والتنمية المحلية والمحافظين والإعلام والأطباء البيطريين المشاركين فى نجاح الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع ، مؤكدة أن تكاتف الأجهزة أدت الى نجاح الحملة التى من شأنها الحفاظ على الثروة الحيوانية فى مصر وتنميتها، فضلا عن وعي المربيين بكافة محافظات الجمهورية، لحماية مواشيهم والحفاظ على استثماراتهم.

وأضافت نائب وزير الزراعة، إن خطة الدولة من أعمال التحصين تستهدف تحصين جميع قطعان الماشية لاحتواء أى من الأمراض والسيطرة عليه، وهذا ما تم بالفعل، ونواصل الحملات ونوفر كل التسهيلات والتوعية الإرشادية التى تضمن تحقيق أهداف الحملة فى حماية الثروة الحيوانية المصرية من تهديدات الأمراض الوبائية، بالتنسيق بين الأجهزة البيطرية والأجهزة المحلية.

وأكدت محرز، أن الحملة القومية لمكافحة الحمى القلاعية، نفذت من قرية إلى قرية من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، بالإضافة إلى تشكيل مأموريات ولجان متابعة للتأكد من كفاءة التحصين ووصوله إلى المربين والمستفيدين، فضلًا عن توفير كل المعدات التى تحتاجها اللجان البيطرية، ومنها مهام الأمان الحيوى، وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء مهمة الطبيب البيطرى، وفقًا لقواعد تطبيق الأمان الحيوى وضمان تدقيق بيانات التحصين.

وشددت نائب وزير الزراعة، على أن حماية الثروة الحيوانية يرتبط بضمان جدية التحصين وتدقيق الأرقام بلجان بيطرية، تضم كل الجهات المعنية، وتضمن التنسيق بين لجان حصر وترقيم الماشية، واللجان البيطرية التى تقوم بعمليات التحصين وفرق التقصى النشط لمرض الحمى القلاعية، مشيرة إلى أن هذه الآليات تحقق كفاءة الأداء البيطرية للجان الفنية، وتنعكس على الأداء خلال تنفيذ مهام عمليات التحصين وحماية الثروة الحيوانية المصرية.

ترشيحاتنا

شاهد.. والد ووالدة دينا الشربيني يحتفلان بعيد ميلادها برفقة عمرو دياب

بديلا للمسكنات ..4 أطعمة للتخلص من آلام العظام

بيان شديد اللهجة للهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية بسويسرا بعد هجوم نيوزيلندا

شاهد.. صباح البلد تبرز استغاثة عناصر إخوانية بعد إعلان تركيا تسليمهم لمصر

رسميًا.. برشلونة يكشف مدة غياب سواريز

رحلة عطاء الأم المثالية الأولى..سعدية تبرعت بكليتها لإنقاذ ابنها من الموت

بجانب الزمالك وبيراميدز.. عرض إماراتى جديد لـ جون أنطوى

9 معلومات عن شريحة تابلت أولى ثانوي

شاهد.. محطم زجاج مسجد نيوزيلندا يروي كيف أنقذ حياة مئات المصلين

رئيسا النواب والوزراء يستقلان عبارة نيلية أثناء وضع حجر أساس محور وكوبرى دراو الجديد.. صور

شاهد.. الرئيس السيسي يصافح أهالي أسوان خلال جولة معبد فيلة

بعد تأهل الأهلي والزمالك.. موعد قرعة ربع نهائي دوري الأبطال والكونفيدرالية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتاكل إيه النهاردة .. كب كيك عجة بالخضراوات وبصارة .. والحلو: كيكة العسل الأوكرانية

رئيسا النواب والوزراء يستقلان عبارة نيلية أثناء وضع حجر أساس محور وكوبرى دراو الجديد.. صور

شاهد.. ضباط أمن القاهرة يقدمون هدايا وورودًا للمسنات بدور الرعاية

بالتفاصيل والصور.. مقتل شخص في هجوم إرهابي على محطة ترام في هولندا

السيسي يتجول في معبد فيله مع الشباب العربي والأفريقي.. صور

فيديو

فيديوجراف| امرأة بـ7 أرواح.. نجت من هجمات 11 سبتمبر وتفجير مانشستر..و تواجه قاتلا آخر
شاهد.. نيوزيلنديون يؤدون رقصة الحرب حدادا على ضحايا كرايست شيرش
شاهد.. الرئيس السيسي يصافح أهالي أسوان خلال جولة معبد فيلة
5 خطوات أساسية للتعافي السريع بعد الجراحة .. فيديو
فيديوجراف.. أبرز رسائل الرئيس السيسي في ملتقى الشباب العربي الأفريقي‎

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني بإخضاع الناجحين في مسابقة المعلمين لبرنامج تأهيلي قبل بدء العمل؟

هل تؤيد مقترح برلماني بإخضاع الناجحين في مسابقة المعلمين لبرنامج تأهيلي قبل بدء العمل؟