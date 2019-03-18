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فن

فيلم Before We Heal يفوز بجائزة في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة

الإثنين 18/مارس/2019 - 04:35 م
الفيلم القصير Before
الفيلم القصير Before We Heal
نورا نبيل
حصل الفيلم القصير Before We Heal للمخرج نديم حبيقة على تنويه خاص من لجنة التحكيم في الدورة الثانية من مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة (10- 15 مارس)، كما يشارك خلال الأسبوع المقبل في مهرجان حيفا المستقل للأفلام.

مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة هو حدث سينمائي سنوي يُقام في بيروت، ويجمع صناع السينما ومحبي الأفلام من جميع أنحاء العالم، ويهتم المهرجان بتناول قضايا المساواة بين الجنسين والهوية الفردية للمرأة، كما يتطرق إلى أشكال العنف المنزلي ضد المرأة من خلال عدسات السينما.

كان الفيلم قد عُرض في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وأيام قرطاج السينمائية، كما عُرض في لبنان ضمن مهرجان الفيلم اللبناني، وقبلها كان عرضه الأول في مهرجان إيجه السينمائي الدولي باليونان، كما شارك في مهرجان الفيلم العربي بكاليفورنيا في أميركا.

وتدور أحداث الفيلم حول سليم الذي يزور حبيبته السابقة ريا في منزلها، ويدخل الحمام ليجد نفسه عالقًا داخله، وعلى عتبة الباب وكل منهما على جانب؛ تتم محاولات إخراجه ومعها يأتي ضحك وأمل وذكريات وصراخ.

الفيلم من تأليف وإخراج نديم حُبيقة وبطولة يُمنى مروان، محمد بساط وإيلي نجيم، وتصوير سيلين لايوس ومونتاج ناتالي ريبز وموسيقى جون ناصف، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيعه في العالم العربي.

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