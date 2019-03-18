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فن

شاهد.. ريهام حجاج تظهر ببطن منتفخ.. ونشطاء: دى علامات الحمل

الإثنين 18/مارس/2019 - 04:44 م
ريهام حجاج
ريهام حجاج
أحمد إبراهيم
تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعى انستجرام صورا للفنانة ريهام حجاج ويبدو عليها علامات الحمل.

وجاء التعليقات جميعها لتؤكد حمل ريهام والتى ظهرت ببطن منتفخة فى عدد من الصور مع الفنانة نسرين إمام.

يذكر أن الفنانة ريهام حجاج تزوجت من رجل الأعمال محمد حلاوة طليق الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وكان نشب صراع بين ريهام وياسمين بعد إعلان الأولى الزواج من طليقها وهو الأمر الذى تسبب فى ظهور حالة من كيد النساء بينهما.

ويعرض لريهام حجاج حاليا مسلسل بعنوان "كارمن" ويشاركها البطولة فيه محمد كيلانى.
شاهد.. ريهام حجاج تظهر ببطن منتفخ.. ونشطاء: دى علامات الحمل
شاهد.. ريهام حجاج تظهر ببطن منتفخ.. ونشطاء: دى علامات الحمل

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