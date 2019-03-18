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رياضة

جروس يبدأ استعداداته لمواجهة الزمالك والمقاولون العرب

الإثنين 18/مارس/2019 - 04:56 م
كريستان جروس
كريستان جروس
ملك موسى
طالب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من جهازه المعاون تجهيز تقرير عن فريق المقاولون العرب، ويسعى المدير الفني لدارسة الذئاب ومعرفة نقاط القوة والضعف قبل مواجهته يوم الأربعاء المقبل بالدوري.

ويستأنف الفريق الأبيض تدريباته اليوم استعدادا للقاء المقاولون العرب المقرر له يوم الأربعاء المقبل في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، بعدما اتفق النادي الأبيض مع اتحاد الكرة على تأجيل اللقاء لحين انتهاء الزمالك من مباراة بطل الجزائر.

وكان الزمالك تأهل لدور الثمانية بالكونفدرالية وتصدر المجموعة برصيد 9 نقاط وتأهل معه جورماهيا الكيني برصيد 9 نقاط أيضا وجاء بترو أتليتكو في المركز الثالث برصيد 7 نقاط ونصر حسين داي في المركز الأخير برصيد 7 نقاط.

وسيواجه الفريق الأبيض أحد أندية حسنية أغادير المغربي وصيف المجموعة الأولى او النجم الساحلي وصيف المجموعة الثانية أو نكانا ريد ديفلز وصيف المجموعة الثالثة، وسيتجنب الفريق مواجهة جورماها الكيني وصيف المجموعة الرابعة ولتواجده مع الفريق.

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