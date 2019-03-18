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أخبار العالم

تعليق مثير من والد منفذ هجوم هولندا على الحادث

الإثنين 18/مارس/2019 - 08:02 م
منفذ هجوم هولندا
منفذ هجوم هولندا
رحيم يسري
قال والد المشتبه به الرئيسي في حادث إطلاق النار في هولندا إنه يريد معاقبة ابنه ينال جزاءه إذا كان هو منفذ الهجوم.

وأضاف محمد تانيس والد منفذ الهجوم "إذا فعل ذلك يجب معاقبته"، وذلك وفقا لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.

وتابع :"ليس لدي حوار أو اتصال مع ابني منذ 11 عاما .. لم نتحدث منذ 2008.. لم يكن عدواني أبدا .. لكن 11 سنة مرت، ماذا حدث؟ وماذا أصابه؟ ما الذي عاشه؟ لا أعلم".

وأفادت وسائل إعلامية، أنه تم القبض على غوكمان تانيس المتهم بتنفيذ هجوم مدينة أوتريخت الهولندية، وأسفر الحادث عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

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