أهلي 2000 يفوز على المقاولون العرب بسباعية في بطولة المنطقة

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي «مواليد ٢٠٠٠» على ضيفه، المقاولون العرب، بسبعة أهداف دون رد. في المباراة التي جمعتهما اليوم، الاثنين، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة ٢٢ من بطولة منطقة القاهرة.



بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: محمد أشرف.



الدفاع: حسون محمد – محمد حسام – علاء الشربيني – ضياء وحيد.



الوسط: عبد الله نبيل – وليد عطية – أحمد الشامي – زياد طارق – ياسين علي



الهجوم: – العربي جمال.



وشارك خلال الشوط الثاني محمد هاني “بكار” بدلًا من زياد طارق، ومحمد مصطفى “أوكا” بدلًا من أحمد الشامي، ومروان محمود بدلًا من وليد عطية.



وجاءت أهداف الأهلي عن طريق ياسين علي (٣ أهداف)، والعربي جمال (هدفان)، وأحمد الشامي (هدفان).



بهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى ٥٩ نقطة، ليواصل تربعه منفردًا على صدارة ترتيب الدوري، ويصبح على بُعد نقطة واحدة فقط من الفوز بلقب البطولة، حيث يكفيه التعادل مع المصري القاهري في الجولة المقبلة لتحقيق ذلك.



ويحتاج الأهلي نقطة واحدة لحسم الدوري نظرًا لأن ملاحقيه مصر للتأمين وطلائع الجيش يمتلك كل منهما ٤٨ نقطة، وتتبقى لكليهما ٤ مباريات، وفي حال تساويهما مع الأهلي سيتفوق الأخير بفارق المواجهات المباشرة، حيث أنه فاز على كل منهما مرة وتعادل معه في المرة الأخرى.



وفاز الأهلي هذا الموسم في ١٩ مباراة وتعادل في مباراتين، مسجلًا ٨٠ هدفًا، مقابل ١٢ هدفًا في شباكه، وما زالت تتبقى له مباراة مؤجلة أمام سراي القبة.



ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٠ بالأهلي أمين عرابي مديرًا فنيًا، ويعاونه عبد الله فاروق المدرب العام، وتامر دسوقي مدرب حراس المرمى، وعماد أنور إداري الفريق، ومحمود عبد العليم طبيب الفريق، وعبد الحميد حسين إخصائي العلاج الطبيعي.



