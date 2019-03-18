10 معلومات هامة عن المنتدى العالمي للتعليم العالي

يستعرض "صدى البلد"، 10 معلومات عن المنتدى العالمي للتعليم العالي، الذي تعقده وزارة التعليم العالي لأول مرة، في إطار إطلاق عام 2019 عاما للتعليم.



الرئيس السيسي على رأس الحضور

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي، مقدما الشكر له، على الموافقة على رعاية وحضور المنتدى.



العاصمة الإدارية تحتضن الفعاليات

تشهد العاصمة الإدارية الجديدة، فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي، خلال الفترة من 4 إلى 6 أبريل القادم، وأكد وزير التعليم العالي، أن اختيار العاصمة الإدارية لاحتضان فعاليات المنتدى، كنموذج للتطوير والتخطيط للمستقبل يأتي باعتبارها مثالًا للإعجاز البشرى.



مشاركة 1500 من ممثلي جامعات العالم

أشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى مشاركة أكثر من 1500 من ممثلي عدد من الجامعات المصرية والعربية والدولية والاتحادات، والمنظمات، والمؤسسات المصرية والعالمية المعنية بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مثل الهيئة الألمانية للتبادل العلمى DAAD، وهيئة الفولبرايت، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، والاتحاد الأوروبى، والمجلس الثقافى البريطانى، والجايكا اليابانية.



وأضاف عبد الغفار، إلى مشاركة مؤسسة محمد بن راشد، والبنك الإفريقى للتنمية، واليونسكو، والمؤسسات العالمية المعنية بالتصنيفات الدولية مثل QS، واتحاد الجامعات العربية، واتحاد الجامعات الإفريقية، وغيرها من المؤسسات الدولية، فضلًا عن المشاركة المجتمعية.



32 دولة ممثلة في المنتدى

أكد وزير التعليم العالي، أن 32 دولة تشارك في المنتدى العالمي للتعليم العالي، والدول موزعة على النحو التالى: 11 دولة من قارة أوروبا: (فرنسا، واليونان، وفنلندا، والبرتغال، وبولندا، وإيطاليا، وألمانيا، وسلوفينيا، وبلجيكا، وسويسرا، ومونتنيجرو)، ودولتان من قارة أمريكا الشمالية: (أمريكا وكندا)، و3 دول من قارة آسيا: (الصين، والهند، وكازاخستان)، ودولة من قارة أستراليا (أستراليا)، و7 دول من قارة إفريقيا: (نيجيريا، وتشاد، والصومال، وزامبيا، وموريتانيا، وتوجو، وتنزانيا)، بالإضافة إلى مشاركة 11 دولة عربية: (المغرب، العراق، ليبيا، السعودية، فلسطين، الإمارات، اليمن، السودان، الأردن، سوريا، لبنان).



معرض ضخم للجامعات المصرية

أعلن وزير التعليم العالى، عن إقامة معرض ضخم على هامش فعاليات المنتدى بمشاركة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والأجنبية، والمؤسسات والهيئات والمراكز البحثية، والذي سيتيح الفرصة للتعريف بالجامعات الأهلية الجديدة مثل جامعات: الجلالة والملك سلمان والعلمين الجديدة والجامعات التكنولوجية والجامعة المصرية اليابانية، وكذا المراكز والمعاهد البحثية الجديدة كمركز تجميع الفضاء ومعهد بحوث الإلكترونيات.



كما يستهدف المعرض التعريف بالمشاريع القومية التى تتبناها الدولة فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، بمشاركة عدد من المستثمرين وهيئات المجتمع المدنى، وقطاع الأعمال والصناعة المصريين والأجانب المهتمين، والعاملين فى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.



55 خبيرا دوليا يحاضرون بالجلسات

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي أنه من المقرر أن يحاضر بالمنتدى حوالى 55 خبيرًا، منهم: بروفيسور ميتسو أوشى رئيس جامعة هيروشيما، وبروفيسور/ لوشيانو ساسو نائب رئيس جامعة سابينزا الإيطالية بروفيسور/ إريك فواشي رئيس جامعة السوربون أبوظبي، وبروفيسور/ شيناتاماني ماهاباترا رئيس جامعة جواهر لال نهرو، وبروفيسور/ بيرسلي ميتكاس رئيس جامعة سيثالونيكي، ود. بكاري ديالو رئيس جامعة الافتراضية الإفريقية.



كما يحاضر بالمنتدى، د. سيجبولت نوردا رئيس منظمة ماجنا كارتا للجامعات الأوروبية، ود. محمد الأسود رئيس مجلس جامعات دول البحر المتوسط، ود. رامجوبال راو مدير المعهد الهندي للتكنولوجيا بدلهي، ود. جوي ديدريش نائب رئيس سيسكو، وجمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد، ود. منصور العور / رئيس جامعة حمدان بن محمد الإلكترونية، وخالد طوقان رئيس شركة سيسامي، وعدد من الشخصيات المصرية الهامة منهم: الدكتور مجدى يعقوب، والمهندس سميح ساويرس.



تدشين تطبيق موبايل

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تطبيق موبايل عن المنتدى العالمي للتعليم العالي، وأتيح تطبيق الموبايل حاليا لمستخدمي هواتف أبل، باسم GFHS، وهي اختصار" Global Forum for Higher Education and Scientific Research" المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي ".



مواكبة الثورة الصناعية وتطوير المناهج أبرز المحاور

تمثل الثورة الصناعية الرابعة محورًا هاما من محاور المنتدى باعتبارها بمثابة القاعدة الأساسية التى تنطلق منها دول العالم فى تعاملاتها ورفع مستواها وتقدمها، إلى جانب محاور تدويل التعليم، والاقتصاد القائم على المعرفة، ودور التعليم العالي والبحث العلمي فى تحقيق التنمية المستدامة.



منصة دولية لتناول حاضر ومستقبل التعليم العالي

وأكد الوزير أنه تم اختيار موضوع المنتدى لهذا العام "بين الحاضر والمستقبل"؛ بهدف خلق منصة دولية لتناول حاضر ومستقبل التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من خلال إدارة مناقشات حوارية تتناول عددا من القضايا المطروحة عالميا بطريقة تسمح بتبادل الخبرات والتجارب العالمية.



يعقد المنتدى كل عامين

قال الدكتور خالد عبد الغفار، إن المنتدى، يأتى في إطار إعلان رئيس الجمهورية عام 2019 "عامًا للتعليم"، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد المنتدى بشكل دورى كل عامين، موجهًا الشكر للقيادة السياسية على دعمها المستمر واهتمامها العميق بقضايا التعليم والبحث العلمي والابتكار.

