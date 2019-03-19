الوليد بن طلال: جاهز لشراء نادي الهلال السعودي من اليوم

قال الملياردير السعودي الشهير، الأمير الوليد بن طلال، إنه مستعد لشراء نادي الهلال السعودي، حال تقرر تخصيص الأندية بالمملكة.



وأضاف الأمير بن طلال، في لقاء مع قناة "روتانا خليجية"، مساء الإثنين: "إذا تم تخصيص الأندية السعودية اليوم، فمن الغد سأشتري نادي الهلال“، مشيرًا إلى أن النادي جاهز ليكون مضاهيًا لأكبر الأندية الأوروبية مثل برشلونة الإسباني ومانشستر سيتي، لذلك فإنه يرغب بالاستثمار فيه.



وأشار الوليد بن طلال، إلى أنه عُرض عليه شراء عدد من الأندية الأوروبية- دون أن يكشف أسماءها- لكنه رفض، وقال: "لماذا أشتري في الخارج، ونحن نعزز المؤسسات السعودية لأن تكون قوية؟".

