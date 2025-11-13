قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الداخلية توزيع هدايا عينية ومستلزمات شتوية على المواطنين بالمحافظات.. صور
حماس: تسليم جثمان محتجز إسرائيلي في خان يونس الليلة
هل يجب على الجائع تأخير الصلاة حتى يتناول الطعام؟.. أمين الفتوى يرد
النيابة العامة بالإسكندرية تباشر التحقيقات في واقعة مقـ.تل مهندس بكرموز
وزير الخارجية السوري يرفع علم بلاده فوق سفارة سوريا في بريطانيا
سرايا القدس وكتائب القسام تسلم جثة أحد الأسرى لسلطات الاحتلال
السيسي: الرياضة ليست مجرد نشاط بل هي أسلوب حياة يجب أن نغرسه في جيلنا القادم
تفاصيل 3 صفقات سوبر لـ الأهلي في الميركاتو الشتوي
الدافع شخصي.. الكشف عن هوية المجــ ــني عليه في واقعة القــ ــتل بكرموز
تسوية محتملة.. واشنطن تتحرك لاحتواء أزمة مقاتلي حماس العالقين في رفح
الرئيس السيسي: الشباب هم الأمل في تحقيق التغيير الإيجابي
بالإنفوجراف..الهلال الأحمر المصري يقود جسر الإغاثة الإنسانية إلى غزة
توك شو

عبد الغفار: الجمهورية الجديدة تضع الصحة والتعليم في صدارة الأولويات

متحدث الصحة
متحدث الصحة
هاجر ابراهيم

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الصحة والسكان، أنه بالأمس برعاية الرئيس السيسي وبحضور رئيس مجلس الوزراء، أطلق نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية فى نسخته الثالثة، مشيرا إلى أنه يجمع الخبراء وصناع القرار ومتخذي القرار.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن هناك ما يزيد عن 15 وزير صحة تنفيذيين فى المؤتمر، موضحا أن المؤتمر كان للإنسان وبناءه، وتمكين الأفراد وتعزيز التقدم وإتاحة الفرص، والبداية كانت فى الجلسة الحوارية وكلمة الدكتور خالد عبد الغفار، أنه لم تعد الصحة أو التعليم أو التحول الرقمي هو تكلفة تدفعها الدول لتحقيق ذلك، بل أصبح إستثمار.

وتابع: “لا يوجد تقدم أو تطور إلا إذا كان المواطن يحيي بصحة جيدة ومتعلم ومثقف وماهر ولديه قيم وأخلاق تمكنه من التحرك ولديه حياة كريمة من خلال المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، وهذا أساس مؤتمر هذا العام”.

وأشار: “الجديد فى هذه النسخة من المؤتمر هو إعلان منظمة الصحة العالمية خلو مصر من مرض التراخوما، وخلال عام 2006 أعلنت المنظمة خلو مصر من مرض شلل الأطفال، ثم لأسباب عديدة لم يكن الإهتمام بالصحة على نفس المستوي، حتي الجمهورية الجديدة، حيث وضعت الصحة والتعليم على رأس أولويات القيادة السياسية”.

ولفت: “خلال عام 2023 بعد أن كانت مصر الدولة الأولي عالميا فى معدلات الإصابة بفيروس سي تسلمت فى أكتوبر 2023 شهادة الإشهاد الذهبي كأول دولة على مستوي العالم فى مسار القضاء على فيروس سي، ثم فى مارس عام 2024 حصلت مصر على إشهاد أخر بخلو من الحصبة، وفي نفس العام أعلنت مصر خالية من الملاريا، وحصلت على مصر على إشهاد من المنظمة كأول دولة فى إقليم شرق المتوسط تحقق مستهدفات المنظمة فى القضاء على فيروس سي”.

وزارة الصحة الصحة المؤتمر العالمي للسكان التنمية البشرية صناع القرار

ارشيفية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

الزمالك

هل يتم تجميد مجلس لبيب بعد التفتيش على الزمالك.. الشباب والرياضة ترد

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. وهذا ثمن البيض

حامد حمدان

معك للنهاية.. حامد حمدان يوجه رسالة بالأبيض إلى بتروجيت بعد مفاوضات الأهلي

بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

سعد الصغير

صاحبها تنازل.. سعد الصغير يُعلن عن انتهاء أزمة سيارة حادث إسماعيل الليثي

استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد لمواجهة موجة الطقس غير المستقر

محليات بورسعيد تواصل كسح مياه الأمطار عقب تعرض أحياء للغرق | صور

التامين الصحي

المنوفية: افتتاح صيدليات جديدة لخدمة التأمين الصحي بحي غرب شبين الكوم

كأس محافظ بني سويف

انطلاق دوري كأس محافظ بني سويف لكرة القدم بمشاركة 16 فريقاً

بالصور

فحص 127 مركبة.. حملات مفاجئة لفحص عوادم السيارات بالشرقية لضمان الالتزام بالقانون|صور

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

ضبط 7 أطنان و730 كيلو دواجن غير صالحة بالعاشر من رمضان

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.

نجمات تألقن بالأزرق فى مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ46

نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46

فيديو

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

