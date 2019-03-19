اليوم.. بدء فعاليات منتدى الأعمال المصري الزامبي في لوساكا

يبدأ منتدى الأعمال المصرى الزامبي، فعالياته ، اليوم (19 مارس)، في العاصمة لوساكا، بحضور عدد كبير من الشركات الزامبية الراغبة فى التعاون مع مصر.



واستقبل الرئيس ادجار لونجو رئيس زامبيا، وفد اتحاد الصناعات المصرية، الذي يزور بلاده، لبحث فرص زيادة الصادرات المصرية إليها، وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.



وأكد أحمد مصطفى، سفير مصر فى زامبيا، أن اللقاء عكس اهتمام الحكومة الزامبية على أعلى مستوياتها بتلك الزيارة واعتبارها بداية جديدة لتشجيع الصادرات المصرية الى زامبيا ودفع التعاون الى آفاق أرحب.



وأضاف مصطفى أن الرئيس الزامبي رحب بزيارة الوفد للبلاد، وأعطى تعليمات لكافة الوزراء لبحث كافة سبل التعاون مع مصر، مشيرًا إلى حرص زامبيا على الاستفادة من الخبرات المصرية في كافة المجالات، وأهمية تشجيع الاستثمارات المصرية لديهم.



وأوضح سفير مصر لدى زامبيا أن رئيس الوفد ورئيس لجنة أفريقيا باتحاد الصناعات الدكتور شريف الجبلى حرص على أن يشمل الوفد شركات من كل المجالات، خاصة "التكنولوجيا والاتصالات، والخدمات المصرفية، والأسمدة والكيماويات، والإنشاءات، والأدوية والمستحضرات الطبية".