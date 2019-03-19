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شاهد.. تأبين ضحايا حادث إطلاق النار فى هولندا

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 11:00 ص
تأبين ضحايا حادث
تأبين ضحايا حادث إطلاق النار فى هولندا
شيماء مجدي
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"صباح اليوم، الثلاثاء، لقطات من تأبين ضحايا حادث إطلاق النار فى هولندا أمس، الاثنين.

كانت هولندا استيقظت صباح أمس، على هجوم إرهابي أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين، وطاردت الشرطة منفذ الهجوم لساعات ونشرت صورته، قبل أن تتمكن من اعتقاله إثر مداهمة عدة مواقع بالقرب من مكان الحادث في مدينة أوتريخت.

وقال روب فان بري، قائد شرطة أوتريخت، في مؤتمر صحفي: "لقد تم إبلاغنا للتو بأن المشتبه به اعتقل"، علما أن السلطات كانت تبحث عن غوكمان تانيش (37 عاما) المولود في تركيا.

ورفعت السلطات الهولندية مستوى التهديد الإرهابي إلى أعلى درجة في أوتريخت، وتلقت المدارس تعليمات بغلق أبوابها وكثفت قوات الأمن إجراءاتها في المطارات وغيرها من منشآت البنية الأساسية، كما كثفت السلطات إجراءات الأمن حول المساجد.

وأجرى رئيس الوزراء مارك روته محادثات أزمة وقال إنه "يشعر بقلق بالغ" إزاء الواقعة التي تأتي بعد 3 أيام من سقوط 50 قتيلا في هجوم على مسجدين في مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية.

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