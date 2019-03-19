النهار الجزائرية تكشف موعد تخلي بوتفليقة عن الحكم

قالت قناة النهار الجزائرية نقلا عن مصادر إعلامية إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيغادر الحكم يوم 28 إبريل المقبل.



وكان نائب الوزير الأول، وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة صرح بموسكو، بأن بوتفليقة الذي قرر عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة أبدى "استعداده لتسليم مقاليد الحكم بكل وضوح وشفافية للرئيس الذي سيتم اختياره عن طريق هذا الاقتراع".



