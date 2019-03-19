مهاجم ليفربول السابق: ميسي ورونالدو سبب تراجع مستوى محمد صلاح

يري إيميل هيسكي نجم ليفربول السابق، أن محمد صلاح نجم الريدز، يحاول أكثر من اللازم، الوصول لمستوى الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، بسبب الضغط الذي يحمله على عاتقه .



وقال هيسكي في تصريحات نشرها موقع "جول" عن المشكلة التهديفية لصلاح:"لديه 17 هدفا وهذا ليس شيئا سيئا أبدًا، يبدو وكأنه يحاول أكثر من اللازم، وهو ينظر للموسم الماضي عندما كان يسجل عددا كبيرا من الأهداف ويحظى بثقة عالية، ويقارن ذلك بما يمر به حاليًا".



وتابع:"التوفيق لا يحالفه الآن، يحاول تسجيل الأهداف لأن الناس تنتظر منه هز الشباك في كل مباراة".



واستكمل:"أحيانًا يجب عليك التوازن في الملعب، باتخاذ القرارات الصحيحة بشأن التمرير أو التسديد على المرمى".



وعن المقارنة مع ميسي ورونالدو: "كنا نتحدث عنه الموسم الماضي ونضعه بجوار ميسي ورونالدو، ربما هذا السبب في حالة التوتر التي يمر بها ليصبح مثلهما ويسجل بشكل مستمر".



يذكر أن ليفربول يحتل حاليًا صدارة الدوري الإنجليزي بعد الفوز الأخير على فولهام، كما يواجه بورتو البرتغالي في دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا الشهر القادم.