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فن

شيرين عبد الوهاب لـ الجمهور: أنا مش حامل

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 10:01 م
أحمد البهى
كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن حقيقة حملها من زوجها الفنان حسام حبيب ، فى حفلها الأخير بدولة البحرين ضمن فعاليات مهرجان حفل ربيع الثقافة الرابع عشر.

ونشرت الصفحة الخاصة بموقع trending على الإنستجرام فيديو لها من الحفل وهى تقوم بالرقص ، ثم قالت للجمهور : " مش حامل على فكرة ، الناس عايزنى أبقى حامل بالعافية " .


يذكر أن الفنانة شيرين من المقرر أن تحيي حفلًا آخر يوم 29 مارس الجاري في القرية العالمية في دبي.

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