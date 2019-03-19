شيرين عبد الوهاب لـ الجمهور: أنا مش حامل

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن حقيقة حملها من زوجها الفنان حسام حبيب ، فى حفلها الأخير بدولة البحرين ضمن فعاليات مهرجان حفل ربيع الثقافة الرابع عشر.
ونشرت الصفحة الخاصة بموقع trending على الإنستجرام فيديو لها من الحفل وهى تقوم بالرقص ، ثم قالت للجمهور : " مش حامل على فكرة ، الناس عايزنى أبقى حامل بالعافية " .
يذكر أن الفنانة شيرين من المقرر أن تحيي حفلًا آخر يوم 29 مارس الجاري في القرية العالمية في دبي.
ونشرت الصفحة الخاصة بموقع trending على الإنستجرام فيديو لها من الحفل وهى تقوم بالرقص ، ثم قالت للجمهور : " مش حامل على فكرة ، الناس عايزنى أبقى حامل بالعافية " .
يذكر أن الفنانة شيرين من المقرر أن تحيي حفلًا آخر يوم 29 مارس الجاري في القرية العالمية في دبي.