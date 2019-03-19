شيرين عبد الوهاب لـ الجمهور: أنا مش حامل

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن حقيقة حملها من زوجها الفنان حسام حبيب ، فى حفلها الأخير بدولة البحرين ضمن فعاليات مهرجان حفل ربيع الثقافة الرابع عشر.



ونشرت الصفحة الخاصة بموقع trending على الإنستجرام فيديو لها من الحفل وهى تقوم بالرقص ، ثم قالت للجمهور : " مش حامل على فكرة ، الناس عايزنى أبقى حامل بالعافية " .





يذكر أن الفنانة شيرين من المقرر أن تحيي حفلًا آخر يوم 29 مارس الجاري في القرية العالمية في دبي.