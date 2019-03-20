أنغام تتجاوز الـ 2 مليون مشاهدة بـ حالة خاصة جداً

تجاوزت أغنية الفنانة أنغام الرئيسية لألبومها الجديد "حالة خاصة جدا"، حاجز الـ2 مليون مشاهدة بـ132 ألفا عبر يوتيوب، فيما حصدت أغنية "ياريتك فاهمني" 4 ملايين و678 ألفاً، لتتصدر الأكثر استماعًا بين أغاني الألبوم.





وحققت أغنية "بتوصفني بتكسفني" لـ أنغام 2 مليون و697 ألف مشاهدة، لتنتزع المركز الثاني بين أغاني الألبوم الذي طرحته شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عبر سوق الـ CD وباقي المتاجر الإلكترونية.





ويضم ألبوم أنغام الجديد «حالة خاصة جدًا» 14 أغنية، هي:





«حالة خاصة» كلمات: أمير طعيمة - الحان: عزيز الشافعي - توزيع: أحمد ابراهيم

«ياريتك فاهمني» كلمات: نادرعبد الله - ألحان: تامر عاشور - توزيع: مادي

«هتقول لربنا ايه» كلمات: أمير طعيمة - ألحان: مدين - توزيع: احمد ابراهيم

«حبايبنا» كلمات: محمد القاياتي - ألحان: محمد حمزة - توزيع: احمد ابراهيم

«على حسك في ايامي» كلمات: جمال الخولي - ألحان: خالد عز - توزيع: احمد ابراهيم

«ولا دبلت» كلمات: نور الدين محمد - ألحان: احمد العتباني - توزيع: احمد ابراهيم

«بقول نسياك» كلمات: احمد المالكي - ألحان: محمد عبية - توزيع: وليد فايد

«نزوة» كلمات: سلطان صلاح - ألحان: خالد عز - توزيع: نادر حمدي

«بتوصفني» كلمات: أمير طعيمة - ألحان: احمد زعيم - توزيع: توما

«هدنة» كلمات: صابر كمال - ألحان: مصطفى العسال - توزيع: محمد العشي

«اساميك الكتيرة» كلمات: أمير طعيمة - ألحان: ايهاب عبد الواحد - توزيع: مادي

«متطمنة» كلمات: أحمد المالكي - ألحان: محمد عبية - توزيع: احمد ابراهيم

«ليلى» كلمات: كاترين معوض - ألحان: هشام بطرس - توزيع: طارق عاكف