ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

بعد استدعاء سفير تركيا.. رئيس وزراء أستراليا: تصريحات أردوغان مشينة

الأربعاء 20/مارس/2019 - 03:11 ص
رئيس الوزراء الاسترالي
رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون
حسن محرم
أكد سكوت موريسون، رئيس وزراء أستراليا، في تصريحات تليفزيونية، أن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن هجوم نيوزيلندا الإرهابي "مشينة ومتهورة".

واستدعت أستراليا السفير التركي لديها على خلفية تصريحات أردوغان بشأن مجزرة كرايستشيرش، التي قدم فيها هذا الهجوم بوصفه "جزءاً من هجوم أكبر على تركيا والإسلام".

وعلق موريسون على هذه التصريحات بأنها "مشينة ومتهورة"، بحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وسبق وأوضح موريسون:" أجد هذا تعليقا مسيئا للغاية، بالطبع أجده كذلك".

وتثير تصريحات أردوغان الذي يحاول استخدام هذا الحادث في الدعاية للانتخابات المحلية لحزبه الإسلامي العدالة والتنمية.

كما استخدم أردوغان فيديو الهجوم الذي صوره منفذه، خلال حملة انتخابية في بلاده.

ترشيحاتنا

أحمد موسى عن حادث أوسيم: مصيبة.. ولولا تدخل الشرطة لحدثت مذبحة

الرئيس التشيكي يتهم تركيا بالتحالف مع داعش

شاهد.. طفل لم يتعد الأربع سنوات يعيش بين الثعابين والتماسيح

السكك الحديدية: وقف سائقين يتناولان علاجاً به نسبة مخدر لحين شفائهما.. فيديو

موظفة مسلمة تستقيل من سكاي نيوز أستراليا.. وتكشف توجهاتها العنصرية

شاهد.. نيزك قوته 10 أضعاف قنبلة هيروشيما ينفجر فوق جزيرة روسية

الأهالي يروون تفاصيل جريمة أوسيم المروعة.. فيديو

الطيران تكشف حقيقة زيادة رسوم المغادرة بالمطارات

أخبار نادي الزمالك اليوم الثلاثاء 19-3-2019

وصية الرئيس السيسي للشباب العربي والأفريقي من أسوان.. فيديو

محام بالنقض: زوجة تطلب الخلع بسبب like على فيسبوك

صحفي إسباني لـ صدى البلد: هازارد في ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفى بشرط

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نادين نجيم تبهر متابعيها بفسان أخضر قصير.. صور

كامل الوزير: ننفذ 321 مشروعا بالطرق والكباري بتكلفة 36.6 مليار جنيه.. صور

شاهد.. إطلالة غريبة لـ بلقيس في دبي

محمد مشالي طبيب الغلابة: كشفي 10 جنيهات وسخرت حياتي لعلاج الفقراء في طنطا

شاهد.. جولة المدير الفني لـ بيراميدز في الأهرامات

فيديو

أستاذ علم النفس السلوكي توضح سبب لجوء الأبناء إلى السوشيال ميديا
صندوق مكافحة الإدمان: سنفاجئ موظفي الوزارات لإجراء تحليل المخدرات
السكك الحديدية: وقف سائقين يتناولان علاجاً به نسبة مخدر لحين شفائهما.. فيديو
أحمد ناجي عن إصابة عامر عامر: كده كده كان في واحد هيطير.. فيديو
أحمد موسى: إرسل صورتك مع والدتك وسيتم عرضها على الهواء.. غداً

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟