الأوقاف: 28 دولة أفريقية تشارك في المسابقة العالمية للقرآن.. السبت

أعلنت وزارة الأوقاف أن 28 دولة أفريقية أكدت مشاركتها في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، والتي تقيمها الوزارة بأكاديمية الأوقاف الدولية لتأهيل وتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر، يوم السبت المقبل.





وتأتي هذه المشاركة الأفريقية الكبيرة للمرة الأولى في تاريخ المسابقة في ظل عودة مصر إلى عمقها الأفريقي وقيادتها لاتحاده برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي مما أعطى للعلاقات المصرية الأفريقية قوة كبيرة.



