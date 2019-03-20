إغلاق 4 مخابز وضبط آخرين استولوا على 218 ألف رغيف خبز مدعم

تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملاتها للرقابة على المخابز البلدية المدعمة لمتابعة إنتاج خبز كامل المواصفات لضمان توصيل الخبز لمستحقيه وذلك بتوجيهات المهندس كمال راشد وكيل الوزارة وبالتنسيق مع مباحث التموين برئاسة العقيد وجدى الصيرفى.





وأسفرت الحملة التى قادها المحاسب أحمد هنيدي مدير إدارة تموين كوم حمادة، عن ضبط صاحب مخبز بشبرا أوسيم لاستيلائه على كمية خبز قدرها 6000 رغيف، صاحب مخبز بالحدين لاستيلائه على كمية خبز قدرها 4825 رغيف.





كما تمكنت الحملة من ضبط صاحب مخبز بالنجيلة تحرر له مخالفة استيلاء على كمية خبز قدرها 202 ألف رغيف ،صاحب مخبز بخربتا لاستيلائه على كمية خبز قدرها 1675 وصاحب مخبز بكفر زيادة تحرر له مخالفة استيلاء علي كمية خبز قدرها 3925 رغيف مخالفا التوجيه الوزاري 30 لسنة 2017.





وفي إدارة تموين حوش عيسي تمكنت الحملة من بغلق 4 مخابز بقريتى الأبقعين، محمد رفعت إنتاجها خبز بلدي ناقص الوزن أكثر من 30 جراما في الرغيف، ولإنتاج الخبز قبل مواعيد العمل الرسمية بغرض إنتاج خبز ناقص الوزن بالاضاقة الى ضبط 11 مخبز يقومان بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.



