اليوم.. مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي

يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقر مجلس الوزراء.



ويناقش الاجتماع، عددا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة كافة المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.



كما يناقش الاجتماع توصيات ملتقى الشباب العربي الافريقي التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الملتقى الذي انعقد في محافظة أسوان.



ويتطرق الاجتماع لعدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات خاصة الوزارات الخدمية ومدى توفير خدماتها للمواطنين في اطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين.



ويستعرض اجتماع الحكومة أيضا آخر مستجدات جهود الحكومة من خلال لجنة ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين، ويستكمل رئيس الوزراء متابعة الملفات الملحة بمختلف القطاعات، وخاصة التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.



كما يبحث الاجتماع آليات تنفيذ المشروعات القومية، وآليات جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية للنهوض بالاقتصاد الوطني.